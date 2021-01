Advertisements



ظهرت النجمة الشابة ليلي جيمس في مشاهد جديدة من تصوير فيلمها المرتقب What's Love Got To Do With It in London.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لليلي من تصوير الفيلم بأحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة لندن، وكان الى جانبها زميلها النجم شازاد.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بقص الفيلم الذي من المقرر طرحه نهاية عام 2021 الجاري.