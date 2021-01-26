يوسف وائل نور عن مشاركته في"لحم غزال":"العمل مع غادة عبد الرازق شرف لي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يُشارك الفنان الشاب يوسف وائل نور في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لحم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق، مي سليم، شريف سلامة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وأوضح يوسف وائل نور في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "كريم"، وهو ابن الفنانة غادة عبد الرازق، لافتًا إلى أن ما حمسه للمشاركة فيه هو أن الدور الذي يُقدمه جديدًا عليه ويحتوي على الكثير من التفاصيل الممتعة.

وأضاف يوسف وائل نور :"المسلسل كتابته حلوة جدًا، والكرو كله كويس، وكل أعمال غادة عبد الرازق متشافة، وده اول عمل يجمعني بغادة وليا الشرف، ده غير الدور حلو جدًا فيه تفاصيل حلوة".

وفي سياق آخر، يُعرض ليوسف وائل نور حاليًا عبر قناة "DMC" مسلسل "جمال الحريم"، وهو بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، أميرة العايدي، علاء عرفة، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجى.