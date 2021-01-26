هيفاء وهبي تعلن موعد عرض مسلسل أسود فاتح

نشرت الفنانة هيفاء وهبي ، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو قائلة :" اسود فاتح..العرض بعد 3 أيام علي mbc masr "

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.

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وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".