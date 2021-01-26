عودة تصوير مشاهد الموسم السادس من "بيكي بلايندرز"

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استكمل تصوير مشاهد الموسم السادس المرتقب من المسلسل الشهير "بيكي بلايندرز"، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم البارزين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل، ظهر بها النجم بيل انديرسون خلال تدخينه في استراحة التصوير، وايضا ظهرت باللقطات نجمة المسلسل كيت فيليبس.

وكان قد تعرض تصوير مشاهد الموسم السادس المرتقب من مسلسل بيكي بلايندرز، للتأجيل أكثر من مرة بسبب تعرض بعض العاملين بالمسلسل للاصابة بكورونا.

