فن ومشاهير

عودة تصوير مشاهد الموسم السادس من "بيكي بلايندرز"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة تصوير مشاهد الموسم السادس من "بيكي بلايندرز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

481%247cview

Advertisements


استكمل تصوير مشاهد الموسم السادس المرتقب من المسلسل الشهير "بيكي بلايندرز"، الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم البارزين.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل، ظهر بها النجم بيل انديرسون خلال تدخينه في استراحة التصوير، وايضا ظهرت باللقطات نجمة المسلسل كيت فيليبس.
وكان قد تعرض تصوير مشاهد الموسم السادس المرتقب من مسلسل بيكي بلايندرز، للتأجيل أكثر من مرة بسبب تعرض بعض العاملين بالمسلسل للاصابة بكورونا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا