نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنى: تأكدت إن أحمد خالد صالح بيحبني لما طلب أروح معاه السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هنادي مهنى عن بداية تعرفها على زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وعن كيفية تحول الصداقة بينهم إلى قصة حب ثم إلى زواج.

وقالت الفنانة هنادي مهنى خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس

أنها كانت الفنان أحمد خالد صالح قبل زواجهم في العديد من المناسبات ولاسيما أعياد ميلاد أصدقائهم، ولاسيما أنهم لديهم أصدقاء مشتركين، مُشيرة إلى أنها شعرت تجاه زوجها في البداية أنه شخص مميز؛ لأنه نجل فنان كبير مثل خالد صالح.

وأوضحت هنادي مهنى أن أحمد خالد صالح عبر لها عن حبه في مكالمة هاتفية استمرت لمدة أربعة ساعات، وأنهم اكتشفوا فيها الكثير من الأشياء المشتركة بينهم، وأنها تأكدت أنه يحبها، عندما دعاها للذهاب معه إلى السينما، وبعدها أخبرها أنه يُحبها عبر تطبيق الواتس آب، وعلى الفور أخبرته بحبها له.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى الدرامية مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف.