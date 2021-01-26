مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يُجدد التزامه بدعم السينمائيين السعوديين

اعلن مهرجان البحر الأحمر عن انطلاق الدورة الثانية من معمل البحر الأحمر وهو برنامج تطوير وتدريب احترافي مكثّف للمخرجين والمنتجين السعوديين والعرب ويتيح فرصة الفوز بجائزتان لإنتاج مشروعين بقيمة 100 ألف دولار لكل منهما.

ويأتي ذلك بعدما تسبب فيروس كورونا في تأجيل المهرجان، والذي قرر الإحتفاء بمسيرة المخرج القدير خيرى بشارة مخرج آيس كريم فى جليم وكابوريا وغيرها، من خلال ندوة عقدت فى جدة بالسعودية والتي كانت من المقرر تقديمها في الدورة المؤجلة بسبب كورونا وعرض المهرجان خمسة من أهم أفلام بشارة التى تم إعادة ترميمها فى جدة والرياض والظهران.

وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد قامت بترميم تسعة أفلام لخيرى بشارة، عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً كإسهام من المؤسسة للعناية بالتراث السينمائي العربي والعالم

ومن الأفلام التي تم ترميمها واختيارها للعرض ضمن البرنامج: فيلم العوامة 70 (1982)، فيلم الطوق والأسورة (1986)، فيلم يوم مر ويوم حلو (1988)، فيلم كابوريا (1990)، فيلم آيس كريم في جليم (1992)، فيلم حرب الفراولة (1993) وفيلم إشارة مرور (1995) .

ويعتبر خيري بشارة من أيقونات السينما المصرية والعربية الذي ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة، وأساليب فنية جريئة وأصيلة.