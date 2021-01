تأجيل طرح فيلم The King’s Man إلى 20 أغسطس المقبل

أجلت شركة ديزني موعد إصدار فيلمها الجديد "The King’s Man" من 12 مارس المقبل إلى 20 أغسطس من نفس العام 2021، وأزالت فيلم "Bob’s Burgers" من قائمة العرض، بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل "Ron’s Gone Wrong" من 23 أبريل المقبل إلى 22 أكتوبر من نفس العام، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap".

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي تقوم فيه المزيد من الاستوديوهات بترتيب الإصدارات من الربعين الأول والثاني من العام.

وأعلنت MGM أنها ستنقل فيلم جيمس بوند التالي، "No Time to Die"، من 2 أبريل إلى 8 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر إطلاق الفيلم في الأصل في أبريل 2020 ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تم تأجيله إلى نوفمبر، ولكن في أكتوبر من العام الماضى 2020، تم تأجيل الفيلم مرة أخرى إلى 2 أبريل المقبل.

وتدور أحداث "The King's Man" حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم، الفيلم من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاندر، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.

كما وقع اختيار شركة مارفل، على الممثل أوسكار إسحاق للعب دور البطولة في السلسلة الجديدة، Moon Knight، التي ستكون من إنتاج Marvel وDisney +، المبنية على بطل الكتاب الهزلي.

وسيقوم الكاتب جيريمي سلاتر، الذي طور وكتب سلسلة نيتفليكس المقتبسة من الكتب المصورة The Umbrella Academy، بـ كتابة العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

Moon Knight، المعروف أيضًا باسم Marc Spector، هو مرتزق لديه العديد من الشخصيات المتغيرة، كـ سائق الأجرة جيك لوكلي والمليونير المستهتر ستيفن جرانت ، الذى يستخدمهم من أجل محاربة عالم الجريمة الإجرامي بشكل أفضل، ولكن في وقت لاحق سيتم استخدامه كقناة لإله القمر المصري خونشو.