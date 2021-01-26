هنادى مهنى:"مش بعرف أنام والمطبخ مش نظيف"

القاهرة - محمد ابراهيم - حكت الفنانة هنادى مهنى عن كواليس إعدادها للطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، مُشيرة إلى أنها لديها طقوسًا خاصة في المطبخ وأنها شخصية منظمة جدًا.

وقالت هنادي مهنى خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس إنها لا تستطيع النوم والمطبخ غير نظيف،

وأنها تضع كريم وبرفيوم في المطبخ، لكي تضعهم على يديها بعد الانتهاء من تحضير الطعام، لكي لا تظل رائحة البصل في يديها.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى الدرامية مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف.