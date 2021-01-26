نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادى مهنى :"أحمد خالد صالح كان عامل نفسه دكتور وبسببه عيني ورمت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة هنادى مهنا، عن المواقف الطريفة التي حدث بينها وبين الفنان أحمد خالد صالح قبل زواجهم، لافتة إلى أنها في اليوم الذي شعرت بمشاعر تجاه حدث لها التهابًا في عينها، مما جعله يطلب منها أن تضع عسل عليها، وتسبب ذلك في تورم عينها.

وأضافت هنادي مهنى خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس :" في حاجات مشتركة بينا كتير أوي، وأول مرة حسيت بحاجة من ناحية أحمد عيني حصل فيها إلتهاب، وكلمته قالي حطى عسل أبيض، سمعت كلامه وعلى كمية الوجع اللي حسيت بيه، وعيني ورمت، وكان عامل نفسه دكتور وقعد يبعتلي عشان يطمن عليا وكنت مبسوطة جدًا".

وأوضحت هنادي مهنى أنها كانت لا ترغب في التمثيل، لحبها الشديد للغناء، وأنها قدمت في برنامج" ذا فويس"، وتم قبولها من ضمن 500 مشترك، وصادف آخر امتحان لدخول ذا فويس مع امتحان جامعتها، مما جعلها تشعر بحزن شديد، مُضيفة :"قلبت الدنيا دراما".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنى الدرامية مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف.