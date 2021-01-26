كريم فهمى يعتذر عن مسلسل ”طبع الحياة” برمضان المقبل

اعتذر النجم كريم فهمى عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة ولكن لم يتم الاتفاق معه.

ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير قبل بدء أول المشاهد يوم السبت المقبل، حيث وقع الاختيار على عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جارٍ التعاقد معهم.

وعاد كريم فهمى لمزاولة نشاطه الفني مجدداً بعد شفائه من فيروس كورونا، الذى أصيب به أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث يستعد لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" الذى أنهى فيه عدد من مشاهده قبل توقفه الفترة الماضية، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ فترة.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، تارا عماد، سمر مرسى، إيهاب فهمى، كارولين عزمى، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.