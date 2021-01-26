تفاصيل شخصية عمر السعيد في مسلسل "قصر النيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان عمر السعيد تصوير مشاهده في مسلسل "قصر النيل"، ويُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعي "منير" ويعمل مصورًا فوتوغرافيًا، وهو شقيق الفنانة دينا الشربيني، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

ويعد مسلسل "قصر النيل" التعاون الثالث بين عمر السعيد ودينا الشربيني بعد تعاونهم معًا في مسلسل "ملكية"، و"زي الشمس" الذي تم عرضه في رمضان عام 2019، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، وكوكبة مميزة من النجوم.

والجدير بالذكر عمر السعيد شارك مؤخرًا في مسلسل "أسود فاتح" وهو بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، أحمد الشامي، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، حسن عيد، نبيل نور الدين، وتم عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة الماضية.