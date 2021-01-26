نادية الجندي لمحمد الصغير:"ربنا يقومك بألف سلامة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طلبت الفنانة نادية الجندي من مُحبيها الدعاء بالشفاء العاجل لخبير التجميل محمد الصغير، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة لمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة:" تمنياتي لك بالشفاء العاجل ياحبيبي وحبيبنا كلنا وعشرة العمر الجميلة ربنا يشفيك يارب، وسلامتك من كل شر".

وتابعت نادية الجندي قائلة:"محمد الصغير ربنا يقومك بألف سلامة ويخليك لأسرتك وكل حبايبك ويديك الصحة".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.