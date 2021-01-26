شاهد .. محمد نجاتي خلال تكريمه بـ دوت الخليج : الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع دوت الخليج الاخباري ، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.
وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم علي نفسه، وان الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات و منازل والجمهور له حق يزعل وفي بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".
واضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لان المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم".
وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".
واختتم نجاتي قائلا :" بعض الفنانين وليس جمعيهم كرهوا الناس فيهم بسبب تلك التصرفات وللاسف احنا كفنانين بنتاخد بذنبهم".
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