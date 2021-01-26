كليب جديد وحفل مميز وألبوم.. يارا تحتفل بـ يوم الحب في الإمارات على طريقتها

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القاهرة ٰـ دوت الخليج الثلاثاء,26 كانون الثاني (يناير) 2021 - 12:40
تستعد الفنانة يارا لتصوير أولى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام الأولى من شهر فبراير/شباط، وسيكون الألبوم بمثابة هدية يارا في يوم الحب 2021.
وبحسب بيان رسمي فالألبوم الجديد الذي يتضمن 8 أغنيات يحمل اسم "غير الناس" وهي أول أغنية لها باللهجة العراقية والتي ستقوم بتصويرها مع المخرج نويل باسيل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن يارا تعاونت في هذا الألبوم مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، ومن إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.
من جهة ثانية، تستعد يارا لإحياء حفل "عيد العشاق" في الحادي عشر من فبراير/شباط في قاعة "أرينا فيستفال" بدبي وبمشاركة الفنان العراقي سيف نبيل والـ dj أصيل.
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