رانيا فريد شوقي تكشف ل"دوت الخليج الفني" عن أكثر دور أجهدها نفسيا خلال مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعد الفنانة رانيا فريد شوقي واحدة من النجمات التى تميزت بأدوارها المختلفة والمميزة، ودائما تترك بصمة فى أي عمل تشارك فيه، كما إنها قدمت العديد من الأعمال الفنية وخاصة فى الدراما التليفزيونية.

وكشفت رانيا فريد شوقي ل"دوت الخليج الفني" عن أصعب دور قدمته خلال مشوارها الفني، حيث قالت"كل الأدوار ليست سهلة، ولكن هناك أدوار مجهدة نفسياً مثل دوري فى مسلسل "عوالم خفية"، و "نقطة ضعف".

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" هو آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، من تأليف أحمد

عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم ودعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.