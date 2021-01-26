بدون مكياج دينا في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة الاستعراضية دينا على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دينا صورتين جديدتين لها، ظهرت فيهم وهي برفقة فتيات من النوبة، وهي بدون مكياج، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وعلقت عليهم قائلة :" صباح الفل من النوبة، وبنات النوبة القمر".

وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها، وجاءت التعليقات كالآتي :"انتي وهما قمرات"، "منورة النوبة"، "الصور حلوة أوي"، "الله انت جميلة اوي يا دينا"

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة دينا حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل" سكن البنات"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد النقلي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صبحي، بطولة وفاء عامر، آيتن عامر، منذر رياحنة، منة فضالي، هايدي رفعت، هاجر الشرنوبي، حسني شتا، إلهام عبد البديع.