كارين رزق الله: الممثلون في لبنان فرصهم في التمثيل قليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت كارين رزق الله في برنامج the insider بالعربي على الجدل الذي حصل الأسبوع الماضي بين الممثلين اللبنانيين على خلفية تصريح بديع أبو شقرا بأن الممثل اللبناني لا يبيع عربياً .

كارين استشهدت بالمثل الذي يقول : " وين ولادك احني قدامك " في إشارة منها الى أن الأرقام على أرض الواقع تؤكد أن الممثلين اللبنانيين لم يشاركوا بنفس عدد المسلسلات العربية مثل زملائهم السوريين أو المصريين .

وحول موافقتها على التصريح الذي قاله بديع ، قالت كارين للإعلامي ايلي نخله أنها تفضل أن تقول : الممثل السوري الرجل يبيع أكثر .

و أشارت كارين الى أن الانتشار الواسع للممثلين السوريين عائد لخروجهم من سوريا مع بداية الحرب عكس الممثلين اللبنانيين الذي ما زالوا حتى اليوم يعيشون كلهم في لبنان .

كارين التي تخوض اليوم أولى تجاربها في الأعمال العربية المشتركة من خلال مسلسل "٣٥٠ جرام " أعربت عن خوفها و حماسها في الوقت نفسه لهذه التجربة ، و قالت أن أصعب ما فيها هو اضطرارها للبعد عن بناتها و العمل مع فريق تلتقيه لأول مرة .

ورداً على سؤال عن اذا ما كانت تعلم أن دورها كانت ستلعبه ديما قندلفت التي اعتذرت عنه لارتباطها بأعمال أخرى ، قالت كارين أنها لم تكن تعلم و الا لكانت اتصلت بها قبل أن توافق و لكنها أشارت أيضاً الى أن العمل عرض عليها أولاً و لكن بوقتها رفضت لأسباب لم تشأ الإفصاح عنها .

كارين ستؤدي في المسلسل دور ياسمين زوجة عابد فهد و ستكتشف خلال الحلقات أن الحياة السعيدة التي حلمت بها مع هذا الرجل ما هي الا خدعة ويبدأ الصراع عندها هل تسامح أو تنتقم ؟

كارين كشفت في نهاية اللقاء أنها لن تقدم مسلسل لبناني هذا العام و لكنها أشارت الى أنها بعد سنتين من التوقف عن الكتابة أصبحت جاهزة اليوم لتعود لها و ستروي ما يحصل في لبنان اليوم .