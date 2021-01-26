"معجزة من عندك يارب".. مي عمر تدعو بالشفاء لخبير التجميل محمد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنت الفنانة مي عمر، الشفاء العاجل لخبير التجميل محمد الصغير، بعد

تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".

نشرت مي عمر صورة لخبير التجميل محمد الصغير، وعلقت عليها قائلة:" اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير معجزة من عندك يارب".

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة مي عمر حاليًا مسلسل "لؤلؤ"، وهو أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.