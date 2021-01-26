السقا يعتذر عن ودية نجوم الفن والإعلام لمرض حماه

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر النجم الكبير أحمد السقا عن خوض منافسات اللقاء الودي في كرة القدم والذي يجمع نخبة من الفنانيين والاعلامين ونجوم كرة القدم ، وجاء اعتذار السقا والذي كان حريصا علي الحضور نظرا للظروف الصحية التي يمر بها حماه ، بينما وصل الاعلامي طارق علام الي ملعب المباراة بنادي اكتوبر ١ بالفردوس بالسادس من اكتوبر وحرص علي المشاركة في الجزء الاخير من المباراة والتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفن والرياضة

وعلي جانب اخر اكد العقيد أحمد فرج مدير نادي اكتوبر ١ بالفردوس بالسادس من اكتوبر ان النادي اقام احتفالية فنية رياضية واقام مباراة ودية بين نجوم الفن والاعلام والرياضة وبمشاركة نخبة من الفنانين والاعلامين ولاعبي كرة القدم ومنهم الفنان صبحي خليل والإعلامي الرياضي كريم حسن شحاته

وبمشاركة نجوم ولاعبى نادي الأهلى ونادى الزمالك كابتن معتز إينو كابتن والحكم الدولى محمود معروف واحمد سمير نجم نادي الزمالك والمعتصم بالله نجم الدراويش

وصرح أحمد زيدان مدير النشاط الرياضي بنادي اكتوبر ١ بالفردوس بمدينة السادس من اكتوبر ان الاحتفالية تأتي فى إطار اهتمام الادارة بتنشيط جميع الأنشطة الرياضية داخل النادي وبحضور رموز الفن والرياضة والاعلام في مصر.ر