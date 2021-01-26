رزان مغربي تعترف بحبها الأول وتكشف أسرار عن حياتها الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.

وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفية عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج.

كما تقدم باقة من اجمل المشاهد الكوميدية حلقة استثنائية مثيرة مع عمرو الليثي

علي شاشة الحياة تذاع علي جزئين الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.