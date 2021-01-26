فى ذكري ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سعاد حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، وتعد واحدة من أهم نجمات مصر فى جيلها، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وكل مرة قادرة على إقناعك بالشخصية.

تعرف على عدد زيجات سعاد حسني؟

تزوجت سعاد حسني خلال حياتها خمس مرات، فأول زواج لها كان عرفيًا غير مثبت، من المطرب عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض من عائلتها والمقربين منها وأكده بعض الصحفيين المصريين مثل مفيد فوزي صديقه الذي أكد قيام هذا الزواج.

أما المرة الثانية تزوجت "سعاد" من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث انفصلا في عام 1968، ثم تزوجت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981.

كما إنها تزوجت من زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين".

ويأتي آخر زيجاتها كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته، وعلى الرغم من كثرة زيجاتها، إلا أنّها لم تلبس فستان الزفاف في أي منّها أبدًا.

كما إنها لم تنجب رغم تعدد مرات حملها من علي بدر خان، حيث كان ينتهي بالإجهاض، بسبب الضغط الذي كانت تتعرض له خلال عملها.