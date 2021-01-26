ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة لوالدها: كل سنة وأنت في قلب كل اللي بيحبوك

وجهت أميرة ابنته الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة لوالدها ووالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ونشرت أميرة مجموعة من الصورة لوالدها والدتها وعلقت علي الصور قائلة: "كل سنه وانت في قلب كل اللي بيحبوك ...ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكم". جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى.

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