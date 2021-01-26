مهرجان البحر الأحمر يدعم السينمائيين السعوديين

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر بالسعودية عن دعمها للسينمائيين السعوديين، من خلال معمل البحر الأحمر لتطوير وتدريب احترافي مكثف للمخرجين والمنتجين السعوديين والعرب، ويتيح فرصة الفوز بجائزتين لإنتاج مشروعين بقيمة 100 ألف دولار لكل منهما.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في دورته الثانية من معمل البحر الأحمر، بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، وذلك حتى 27 فبراير.

و احتفى مهرجان البحر الأحمر السینمائي الدولي بمسيرة المخرج القدیر خیري بشارة في جدة یعرض خمسة من أهم أفلامه التي تم إعادة ترمیمها في جدة والریاض و الظهران.

وأعلن المهرجان عن نشر كتاب خیري بشارة "المتمرد" بقلم الناقد محمد السید عبدالرحیم، وإقامة احتفالیة خاصة لتكریم مسیرة المخرج المصري القدیر خیري بشارة.

وتشمل هذه الاحتفالیة تقدیم خمسة من أهم أفلامه في أول عرض لها على الشاشة الكبیرة في كل من الظهران وجدة والریاض.

وكانت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السینمائي قد قامت بإعادة ترمیم باقة من أفلام المخرج القدیر ضمن سعیها للحفاظ على الإرث السینمائي العربي.