نهايتها المأساوية وعدم الإنجاب ورفض الحجاب.. 8 أسرار في حياة سعاد حسنى بعيد ميلادها

عاشت الفنانة سعاد حسنى حياة صعبة كما أن نهايتها كانت مأساوية، وتركت السندريلا إرثا ضخما من الأعمال الفنية المحفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وكان فى حياة سعاد حسنى العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة، ونرصد فى التقرير التالى 8 أسرار.

رفضت الحجاب رغم ملاحقة وإلحاح فنانات تائبات وإغرائها بالمال.

كانت تعالج نفسيا من مرض انفصام الشخصية لفترة قصيرة.

كانت لا تنجب على الرغم من زواجها 5 مرات وأجهضت مرتين.

كانت تعاني من تآكل في الفقرتين (العجز والقطنية).

أصيبت بشلل في الوجه وإلتهاب فيروسي في العصب السابع.

أصيبت بمرض الاكتئاب بعد وفاة الشاعر صلاح جاهين.

لم تتلق تعليما نظاميا في مدارس ولم تحصل على أي شهادة.

كانت تعشق ممارسة لعبة البلياردو وتكاد تكون مدمنة للعبة.



قال الفنان سمير صبرى إنه حسب تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصرى؛ لا يوجد كسر في جمجمة سعاد حسنى، وهذا يدل على أنها لم تسقط من البلكونة.



وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، و تم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار أو أى شيء من هذا القبيل، لأنى كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن، كان بتشرب مخدرات، ولما كنت بسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى؛ كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائى المصور اللى قدمته لحل لغز رحيل السندريلا".