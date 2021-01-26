أسباب تأجيل حفل راشد الماجد ووليد الشامي في مهرجان دبي للتسوق 2021

راشد الماجد النجم السعودي، تسببت وفاة والدته خلال الأسبوع الماضي في تأجيل حفله ضمن مهرجان دبي للتسوق الذي كان من المقرر إقامته في ختام فعاليات المهرجان، مع الفنان وليد الشامي يوم 29 من يناير الجاري.

تأجيل حفل راشد الماجد في مهرجان دبي للتسوق بسبب وفاة والدته

شبكة MBC أعلنت عن تأجيل حفل راشد الماجد ووليد الشامي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكدت أنه من المقرر أن يتم الاتفاق على موعد جديد للحفل، والإعلان عنه قريبًا عبر حساباتها والمواقع الرسمية الخاصة بها

تحديد موعد جديد لحفل راشد الماجد ووليد الشامي

وكتبت MBC في تدوينتها: "تم تغيير موعد الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق الذي كان من المقرر إقامته في 29 يناير في كوكاكولا أرينا نظرًا للظروف المؤسفة التي تمر بها عائلة الفنان راشد الماجد.. وسيتم الإعلان قريبًا عن الموعد الجديد للحفل من خلال القنوات الرسمية".

ولفتت الشبكة إلى أن جميع التذاكر التي تم شرائها من أجل حفل راشد الماجد في موعده الأول، ستكون سارية إلى الموعد الجديد، كما أتاحت الفرصة لمن يريد إلغاء شراء التذاكر بعد تأجيل الحفل، وكيفية استرجاعها.

تفاصيل وفاة والدة راشد الماجد

وكان القائمون على مهرجان دبي للتسوق قد أعلنوا مؤخرًا تزامنًا مع وفاة والدة الفنان السعودي الشهير، عن وقف بيع تذاكر الحفل لمدة 4 أيام دون ذكر سبب ذلك حينها، ولفتوا إلى أنه سيتم الإعلان عن المستجدات قريبًا، إلى أن أعلنوا التطورات اليوم، الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن الفنان راشد الماجد قد شيع يوم الأربعاء الماضي، جنازة والدته الراحلة وسط حالة حزن عاشها الفنان السعودي الكبير وعدد من أصدقائه بالوسط الفني، وتداول عدد من محبي الفنان السعودي راشد الماجد صورًا له من جنازة والدته الراحلة، التي وارى جثمانها الثرى بمقبرة المحرق بالمملكة العربية السعودية، وظهر الفنان الشهير متأثرًا برحيل والدته، كما أنه حرص على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتدى الكمامة الطبية، هو وكافة الحاضرين.

وبعدها علق راشد الماجد على وفاة والدته وكل من قدموا له التعازي وقال: "خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".