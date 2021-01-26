شرف لأي شخص العمل معه.. رامي سمير يكشف كواليس تعاونه مع عمرو دياب

وقال رامي، في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"،:"شرف كبير لي التعاون مع نجم كبير مثل الهضبة وسعيد جدًا بتعاوني معه في أغنيتي"عايز أعمل زيك"،و"بتهزر".

وأضاف رامي: "لم يغير الهضبة شيئًا في أغنية"عايز أعمل زيك" وقام بغنائها فور انتهائي من توزيعها أما أغنية "بتهزر" عدلت بها بعض الشئ بناءً على طلبه، حيث أرسل لي عمرو، اللحن لأقوم بتوزيعه ثم في النهاية أرسله إلى الشاعر بهاء الدين محمد ليكتب الكلمات، واستمرينا في العمل على أغنية"بتهزر" شهرًا كاملًا".

واستكمل رامي، حديثه قائلًا: "أما أغاني المسلسل بدءنا في العمل عليها منذ شهر مارس الماضي، حيث يضم المسلسل عدد كبير من الأغاني، ومن المفترض أن يسجلها عمرو بصوته خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن أغنيتي "بتهزر" و"عايز أعمل زيك" من أغاني ألبومه الأخير"يا أنا يا لأ"، وأغنية عايز أعمل زيك من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع رامى سمير، وأغنية"بتهزر" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامى سمير، وحققا نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.