ابنة محمد رمضان تكشف عن علاقتها بالتمثيل والغناء

قامت حنين بالرد على العديد من الأسئلة التي وجهت لها من قبل متابعيها، لاسيما بعد ظهورها مع والدها الفنان محمد رمضان في فيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".

وكانت أغلب الأسئلة التي وجهت لها حول دخولها عالم التمثيل أو الغناء مثل والدها، حيث أكدت أنها لا تحب مجال التمثيل، ولا تريد أن تصبح مغنية محترفة مثل والدها.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة عبير صبري، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

