كريم أبو زيد يكشف تفاصيل مشاركته فى "إجازة مفتوحة" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان كريم أبو زيد عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "إجازة مفتوحة"، مع الفنان شريف منير والفنانة لقاء الخميسي.

وقال كريم أبو زيد ل"دوت الخليج الفني"، أجسد خلال أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة"، شخصية شاب يدعي عمر وهو شقيق الفنانة لقاء الخميسي وخال أولاد الفنان شريف منير.

يذكر أن المسلسل يناقش المشاكل الاجتماعية التى تواجه الزوجين "شريف منير ولقاء الخميسي" ومحاولاتهما لحلها فى إطار كوميدي.

ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضانى.. تأليف محمد محمود أبو زيد إخراج محمد عبد الرحمن حماقى إنتاج مها سليم وسينرجى ويشارك فى بطولته بجانب شريف منير ولقاء الخميسي، كلا من سميحة أيوب ومراد مكرم ودنيا ماهر وكريم أبو زيد.