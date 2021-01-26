طاردتها شائعة الارتباط بـ ابن مصطفى قمر.. معلومات لا تعرفها عن ليلى أحمد زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد " في بيتنا روبرت"، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني معلومات عنها بمناسبة تصدرها للتريند.

ليلى زاهر هي نجلة الفنانة أحمد زاهر، ويبلغ عمرها 17 عامًا، وهي من مواليد 30 اغسطس 2003، وكانت بدايتها الفنية من خلال مشاركتها في فيلم " عمرو وسلمى 2" مع الفنان تامر حسني.

ورفض والدها الفنان احمد زاهر استكمال عملها بمجال الفن إلا بعد استكمال دراستها، لكن الفنان ياسر جلال نجح في اقناعه، وكان سبب في عودته للفن مرة أخرى، وجعلها تشاركه العمل في مسلسل " الفتوة" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

صرحت ليلى أحمد زاهر مؤخرًا أنها منتظمة في الصلاة وأنها تحفظ القرآن، وأنها تساعد والدتها دائمًا في تربية شقيقتيها الصغار.

لاحقتها شائعات ارتباط بالفنان الشاب تيام مصطفى قمر بسبب انتشار فيديو لهما من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، حيث أنهما ظهرا فيه وهما يرقصان معًا.