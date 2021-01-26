تعرف على تفاصيل تجربة أيتن عامر الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الممثلة أيتن عامر، الخوض لتجربة الغناء من خلال أغنية جديدة تعمل عليها حاليًا ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وتحمل الأغنية عنوان بناقص يلا، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، ومن المقرر تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة كـ فيديو كليب، تحت إشراف المخرجة بتول عرفة.

في سياق آخر تُشارك الفنانة آيتن عامر في مسلسل "رهبة"، وتُجسد خلاله دور مذيعة توك شو تتعرض للعديد من المشاكل والأزمات في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "رهبة" بطولة فتحي عبدالوهاب، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضي، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محسن منصور، بهاء ثروت، ناصر سيف، وهو من تأليف طارق بركات، إخراج عادل الاعصر.

وتعاقدت آيتن، مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "كوفيد 25"، الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.