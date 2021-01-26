مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا الفنانة الكورية سونج يو جونج، عن عمر ناهز 26 عامًا، وذلك مدينة سيول بكوريا الجنوبية، وفقًا لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز أنه لا يوجد سبب لوفاتها حتى الآن، وأنه ولم يتم العثور على جثتها.

وقالت بعض الصحف الكورية أن وراء رحيلها لعزًا كبيرًا، لاسيما أن أعداد الوفيات التى سجلت بالانتحار فى الفترة الاخيرة صارت كثيرة جدًا، ومن الممكن أن تكون قد رحلت بهذه الطريقة.

وكانت وكالة Sublime Artist التابعة إليها الفنانة الراحلة، قد كشفت عن خبر وفاتها دون تحديد سبب الوفاة، مُؤكدين أن الجنازة عليها أُقيمت بهدوء، بناءً على رغبة أسرتها.

بدأت سونج يو جونج مشوارها الفني كعارضة لمواد التجميل، وبعدها التحقت بمجال التمثيل عام 2013 من خلال مشاركتها في فيلم "جولدن رينب".