الجمعة.. رزان مغربي تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة ببرنامج واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلاي عمرو الليثي، والتي تذاع علي جزئين في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة قناة الحياة.
وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي ، وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول .
كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.
وتدير رزان مغربي الحوار مع عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء على عزف الليثي علي الاورج كما تقدم باقة من أجمل المشاهد الكوميدية .
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