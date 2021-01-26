رامى جمال يداعب جمهوره بصورة جديدة عبر تويتر.. شاهد

نشر الفنان رامى جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة لطفل صغير ليداعب بها متابعيه الذين ينتظرون صدور أغنيته الجديدة.

وعلق رامى جمال على الصورة قائلًا: "حالى وأنا بعمل ريفرش كل شوية ومستنى الأغنية ..صباح الفل".

فيما كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن أولى أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم «ولسة» لافتا إلى طرح الأغنية قريبا.

وأعلن الفنان رامي جمال، قبل أيام، تعاقده مع نجوم ريكوردز على إنتاج البوم جديد قائلًا عبر انستجرام : "خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل دعواتكم".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.