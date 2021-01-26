انضم الفنان كريم أبو زيد إلى أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة"، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد العمل قريبا.
وتدور أحداث المسلسل في إطار 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو اليزيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته كل من شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وشريف إسماعيل، وجار ترشيح باقي الأبطال.
وكان كريم أبو زيد طرح مؤخرا فيديو كليب "فكك من الناس" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل نفس الاسم من إنتاج شركة ARPU وهاني عزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم أبو زيد ينضم إلى أسرة مسلسل إجازة مفتوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.