FKA Twigs تطلق كليبها Dont Judge Me مع 2 من نجوم الغناء...

كشفت النجمة العالمية FKA Twigs أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة وهوالخبر الذى أسعد الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم، حيث أعلنت Twigs عن تفاصيل أغنيتها المنفردة الجديدة و التى حملت عنوان "Don't Judge Me"، والتى تعاونت فيها مع مغنى الراب الشهير Headie One والنجم Fred Again.

من خلال الصفحة الرسمية للنجمة FKA Twigs على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " كشفت النجمة الشهيرة عن مقطع فيديو قصير من كليب الاغنية التى ستطلقه خلال الساعات القليلة المقبلة و الكليب هو من إخراجها بالتعاون مع إيمانويل أدجي .

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs تصدرت المواقع العالمية بكثافة مذهلة خلال شهر ديسمبر الماضي و ذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعوتها أن الممثل تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب الجنسى والاعتداء والتسبب فى اضطراب عاطفى .