بعد حصوله على لقاح كورونا..جمعية المؤلفين تكشف لـ دوت الخليج تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا

كشفت الشاعر فوزي ابراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حسن دنيا والذى يمكث حاليا في مستشفى الهرم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوزى في تصريح خاص لصدى البلد " بعد حصول الفنان حسن دنيا على لقاح كورونا المستجد تحسنت حالته الصحية كثير وخرج من العناية المركزة وننتظر الإجراءات القادمة".

وأضاف فوزى : لم يحسم الأطباء المعالجين له حتى الآن موعد خروجه من مستشفى الهرم أو حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكورونا ولكن هناك تحسن ملحوظ وكبير للحالة.

كان فوزي إبراهيم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.

حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.