نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل تعاون الملحن محمد عبيه مع كارول سماحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الملحن محمد عبيه، عن تعاون جديد يجمعه بالمطربة كارول سماحه، وذلك من خلال أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد.



الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد عبد السلام.



وتستعد المطربة كارول سماحه، لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وقالت كارول، مؤخرًا في تصريحات صحفية أنها تحضر لعملين في هذه الفترة كما تسجل حاليًا مع زياد الرحبانى ما بين ثلاثة أو أربع أغنيات لتطرحهم قريبًا.