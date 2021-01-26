شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى الشيمي تثير الجدل بفستان لامع ومكشوف خلال تكريمها: «ألماظات» «صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الثلاثاء 26 يناير 2021 02:36 مساءً - بإطلالة جريئة، لفتت عارضة الأزياء والموديل سلمى الشيمي الأنظار خلال تكريمها في أحد الفعاليات الفنية، حيث شاركت متابعيها جلسة تصوير من الحدث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رواد «السوشيال ميديا» لـ سلمى الشيمي: بتتكرمي عليه ايه؟!

وظهرت «الشيمي» بفستان فضي مزين بـ«ترتر» لامع صغير الحجم، والذي تميز بأنه غير منقوش وطويل، وبفتحة جانبية، فضلًا عن أنه مكشوف الصدر، مع تسريحة شعر إنسيابية ومكياج سموكي ثقيل، وعدسات لاصقة زرقاء اللون، معلقةً باللغة الإنجليزية على جلسة تصويرها: «ألماظات».

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها وتكريمها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «اللبس أوفر جدًا.. ومكشوف أوي»، و«فين البطانة يا سلمى»، و«أنتي بتتكرمي ليه.. علشان مجمل إطلالاتك ولا أيه».

وسبق أن ظهرت الموديل «المثيرة للجدل» بالفستان نفسه، خلال جلسة تصوير سابقة منذ عدة أسابيع، أمام أحد المنازل الريفية.

سلمى الشيمي تثير الجدل بوصلة رقص على «معقول»

https://www.instagram.com/reel/CKL0bmgjZaE/?utm_source=ig_embed

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات والتعليقات، أبرزها: «ليه كل لبسك ضيق وبيظهر مفاتنك»، و«جميلة يا سلمى»، و«أهدى شوية وكفاية إثارة جدل