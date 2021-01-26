بعد تصدر أغنيتها.. مي مطر لـ دوت الخليج الفني: سعيدة بتحقيق إنجازاً من إنتاجي الخاص وبمفردي وهذه رسالتي لفالنتينا خوند

بالمبدأ هي إنتاج مي مطر الخاص، ومن كلماتها وألحانها، وخلال الأيام الماضية، تصدرت الأغنية المركز الأول ضمن 20 أغنية لبنانية.

وتواصل دوت الخليج الفني مع مطر والتي أعربت عن سعادتها بهذا النجاح مؤكدة على أن الكليب بذلت من خلاله مجهوداً كبيراً ودراسة وافية لكل مشهد فيه ناهيك عن اتخاذها فترة للتدريب على التمثيل.