فى ذكري ميلادها.. تعرف على سبب زواج سعاد حسني عرفيا من عبد الحليم حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، وتعد واحدة من أهم نجمات مصر فى جيلها، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وكل مرة قادرة على إقناعك بالشخصية.

وتزوجت سعاد حسني من المطرب عبد الحليم حافظ عرفيا واستمرت فترة زواجها من 1960 إلى 1965، بحسب الكثير من المقربين منهما

وكشف الدكتور عصام عبدالصمد أن سعاد حسني أخبرته بأن الزواج كان عرفيا، بناء على شرط من عبد الحليم حافظ، الذي كان يخشى تراجع شعبيته بين المعجبين إذا ما عرفوا أنه قد تزوج، للحفاظ على صورته كفتى أحلام كل الفتيات آنذاك.

يذكر أن سعاد حسني شاركت في أعمال كل نجوم السينما ووقفت أمام العمالقة مثل احمد مظهر ورشدي أباظة وعماد حمدي ويوسف وهبي وعادل إمام ونور الشريف وحسين فهمي وحسن يوسف ويوسف شعبان، وأخرج لها كبار المخرجين امثال سمير سيف وعلى بدرخان ويوسف شاهين .