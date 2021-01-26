بعد حديثه عن الدراما السعودية.. ناصر القصبي في مرمى الهجوم

نجم مخرج 7 و"طاش ما طاش" غرد مقتبساً من مقال لوزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان، ويقول: "من تداعيات مقال وزير الثقافه دعوني أحلم ... لأنها ابداع فردي استطاعت الموسيقى السعودية خلال الـ 50 سنه الماضية (بجهد ذاتي) أن تحقق أنجازات وأن تصل للمستمع العربي بعكس المسرح والدراما التلفزيونية التي ظلت باهتة وهزيلة لأسباب كثيرة معروفة". وأضاف: "كما سيطرت السينما المصرية طوال القرن الماضي وتألقت الدراما التلفزيونية اللبنانية خلال الستينات والسبعينات وازدهرت الدراما السوريه في التسعينات.

وختم: أرى الدراما السعودية ستكون الأكثر بروزاً وسيطرة على الشارع العربي في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن وسيبوني أحلم". حديث القصبي اعتبره البعض تقليلاً من شأن الدراما السورية وباتت التعليقات تبروز أهمية وتأثير باب الحارة بأجزاءه، بينما اعتبر البعض أن حديثه منطقياً وسيتحقق.

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الممثل السعودي ناصر القصبي حالة من الجدل بسبب تغريدته الأخيرة، والذي قال فيها أن الدراما السعودية التلفزيونية، ستخطف الأنظار وتسيطر على الشارع العربي.