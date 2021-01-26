أغنية "ليه" لمحمد فؤاد تتخطى المليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت أغنية "ليه" للنجم محمد فؤاد، نجاحًا كبيرًا عبرموقع الفيديوهات"يوتيوب" حيث تخطت نسبة مشاهدتها المليون الأول وذلك عقب طرحها باسبوع فقط.

واحتلت أيضًا الأغنية مركزا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب، وأشاد الجميع بالأغنية وبعودة فؤش.

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام

في سياق أخر أعلن إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، وفاة حسن عامر "زوج شقيقته".

وكتب إبراهيم فؤاد، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أستاذ حسن عامر، والصلاة بمسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بعد صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بطريق السويس، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته آمين".

وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جميع المتابعين داعيين له بالرحمه والمغفرة.

