مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تريند رقم 5 على موقع "يوتيوب"

تصدرت أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، تريند "يوتيوب"، حيث احتلت رقم 5، بعد يومين من طرحها عبر قناته الرسمية وتجاوزت الـ 3 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وأنا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولى.. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق في يوم".

"ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس .. والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين".