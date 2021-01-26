شاهد..صور قديمة تجمع تامر حسني بمحمد حماقي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر رواد مواقع السوشيال ميديا صور قديمة تجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمد حماقي.
في سياق آخر يعمل الفنان محمد حماقي، حاليًا على ألبومه الجديد وطلب منذ فترة من أصدقائه الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال غنائية جديدة.
وطلب حسني من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.
الصورة الأولى تجمع حسني بحماقي والمطربة شذى، أما يتواجد بالصورة الثانية بجانب تامر محمد أنغام وسميرة سعيد.
في سياق آخر يعمل الفنان محمد حماقي، حاليًا على ألبومه الجديد وطلب منذ فترة من أصدقائه الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال غنائية جديدة.
ويرغب حماقي، في طرح ألبومه الغنائي الجديد بنهاية فصل الصيف المقبل فور الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.
ونفذ بالفعل "حماقي"، أكثر من فكرة جديدة في الكلمات والألحان حيث استقر حتى الأن على حوالي 5 أغاني في الألبوم، ويتعاون معه في الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين هم توما، تميم،أمين نبيل، أمير طعيمه، عزيز الشافعي، مدين، ومحمد النادي ورامي سمير.
أما عن النجم تامر حسني، بدأ العمل على ألبومه الغنائي الجديد باستماعه إلى عدد كبير من الأغاني.
وطلب حسني من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.