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أحلام تشوق جمهورها بألبومها وتطرح برومو لأغنية

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القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت النجمة أحلام، جمهورها بألبومها الغنائي الجديد وذلك عن طريق نشرها برومو لأغنية جديدة من الألبوم عبر حسابها الخاص على موقع الصور الشهير"انستجرام".

وبدأت النجمة أحلام، منذ فترة الدعاية الخاصة للألبوم ونشر البروموهات الخاصة به عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".

ونوهت أحلام، عب حسابها الشخصي بأن الألبوم سيتم طرحه رسميًا وحصري على تطبيق فن بوكس روتانا وذلك يوم 1 فبراير المقبل..

في سياق آخر عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت لطيفة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "انا شخصيا مستنياه جدا لان صوتك وحشنى ولانى متاكده انه باذن الله حيكون اكثر من رائع كالعاده يا حلومه العاليه".

وجاء تعليق لطيفة على منشور أحلام التي شوقت متابعيها لألبومها الجديد بفيديو تشويقي عن أبرز أغنيات ألبومها الجديد وأرفقته بتعليق جاء فيه:"١ فبراير ٢٠٢١ البومي حصري".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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