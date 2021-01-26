أحلام تشوق جمهورها بألبومها وتطرح برومو لأغنية

وبدأت النجمة أحلام، منذ فترة الدعاية الخاصة للألبوم ونشر البروموهات الخاصة به عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".

ونوهت أحلام، عب حسابها الشخصي بأن الألبوم سيتم طرحه رسميًا وحصري على تطبيق فن بوكس روتانا وذلك يوم 1 فبراير المقبل..

في سياق آخر عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن شوقها لسماع ألبوم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، وأعربت لطيفة عن حماسها له من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.