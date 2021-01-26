محمد نجاتي لـ دوت الخليج: أعشق الموسيقى وسأطرح كليب غنائي قريبا

وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة.
وأضاف نجاتي :"بلعب المزيكا وأعشقها كثيرا وأسعي لتقديم كل ما هو جديد في الغناء".
وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم على نفسه، وأن الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور لأنه في بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".
وأضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم".
وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".
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