محمد نجاتي لـ دوت الخليج: أعشق الموسيقى وسأطرح كليب غنائي قريبا

حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري،وتم تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة.

وأضاف نجاتي :"بلعب المزيكا وأعشقها كثيرا وأسعي لتقديم كل ما هو جديد في الغناء".

وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم على نفسه، وأن الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور لأنه في بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز".

وأضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم".

وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ".