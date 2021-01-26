أخبار الفن .. مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة .. ومحمد نجاتي: الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

أعلنت الفنانة رنا رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشف صحيفة نيويورك تايمز عن رحيل الممثلة الكورية سونج يو جونج في مدينة سيول بكوريا الجنوبية عن عمر ناهز 26 عاما.

حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع دوت الخليج الاخباري ، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

أعلن القائمون على المسلسل التركي أبنة السفير عن وجود اتجاه لتغير اسم العمل بعد انسحاب الممثلة التركية نلسيهان اتاغول نتيج إصابتها بوعكة صحية وتغير مجرى الاحداث .