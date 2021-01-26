مي عمر تريند رقم 2 على يوتيوب بمشهد من مسلسل لؤلؤ

تصدرت الفنانة مي عمر، تريند رقم 2 على بمشهد من مسلسل "لؤلؤ"، وذلك بعد طرحه عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".
يروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، جوري بكر ، نرمين الفقي، إدوارد و ملك أحمد زاهر، وتأليف محمد مهران، ومن إخراج محمد عبد السلام.
يعرض المسلسل على قناة ON من الأحد إلى الخميس الساعة 7.45، ويعاد الساعة 2 صباحًا و1 مساء.
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