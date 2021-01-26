بعد إصابته بفيروس كورونا.. نبيلة عبيد تطالب الدعاء لمحمد الصغير

حيث نشرت نبيلة عبيد صورة لمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة: "من فضلكم ادعوا معايا لأعز الأصدقاء الفنان محمد الصغير ان يشفيه ويعدى على الف خير وسلامه من الأزمه الصحية اللي بيمر بيها.

محمد يوسف

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