نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته بفيروس كورونا.. نبيلة عبيد تطالب الدعاء لمحمد الصغير في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طالبت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها بالدعاء لمحمد الصغير مصفف الشعر ووالد الإعلامية مها الصغير ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
حيث نشرت نبيلة عبيد صورة لمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة: "من فضلكم ادعوا معايا لأعز الأصدقاء الفنان محمد الصغير ان يشفيه ويعدى على الف خير وسلامه من الأزمه الصحية اللي بيمر بيها.
وتابعت قولها : محمد يا أعز الصحاب والحبايب وعشرة عمري الجميل قلبي معاك ومع زوجتك السيده ملكه العلايلي وابنتك الجميله مها يا رب يشفيك واشوفك منور زى الأول واكتر".
والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .