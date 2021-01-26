فى عيد ميلادها.. تعرف على الموقف المحرج الذى تعرضت له سعاد حسني من ميرفت أمين

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، وتعد واحدة من أهم نجمات مصر فى جيلها، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وكل مرة قادرة على إقناعك بالشخصية.

وفى لقاء تليفزيونى جمع بين الفنانة سعاد حسنى بالفنانة ميرفت أمين أثناء عمل الأخيرة كمذيعة على شاشة التليفزيون المصرى من خلال برنامج "سينما القاهرة"، وجهت ميرفت امين لها سؤال شخصى ومحرج، عندما كانت سعاد حسني متزوجة من الفنان على بدرخان وقتها حيث قالت لها، مش ناوية تبقى أم قريب، لترد عليها ويسيطر على وجهها الاحراج، "ناوية ان شاء الله بس لما ربنا يريد"

يذكر أن سعاد حسني شاركت في أعمال كل نجوم السينما ووقفت أمام العمالقة مثل احمد مظهر ورشدي أباظة وعماد حمدي ويوسف وهبي وعادل إمام ونور الشريف وحسين فهمي وحسن يوسف ويوسف شعبان، وأخرج لها كبار المخرجين امثال سمير سيف وعلى بدرخان ويوسف شاهين .